Запущен сайт, посвященный памяти жертв ГУЛАГа

Фото: m24.ru/Александр Авилов

У проекта "Бессмертный барак", посвященного жертвам ГУЛАГа и репрессий, появился официальный сайт. По словам создателей, данный портал "не имеет аналогов по сохранению семейной памяти и воспоминаний совмещенных с историческими документами и фотографиям".

"Существует не один десяток сайтов, рассказывающих о том периоде, но все они узконаправленные и имеют различные ограничения. Мы решили собрать все воедино, сделать доступным и наглядным, удобным, увеличить функционал и работать над постоянным усовершенствованием ресурса. Был проведен анализ по всем параметрам и выявлены основные направления проекта.

Увековечивание памяти каждого невинноубитого и неправомерноосужденного, противодействие попыткам фальсификации истории и утаивания фактов ничем не обоснованной жестокости, отражение попыток возрождения идеологий сталинизма и коммунизма, создание исторически важного и социально необходимого ресурса, который навечно сохранил бы Имя и Память о каждом", - говорится в сообщении на сайте.

"Музейная коллекция": Государственный музей истории ГУЛАГа

По словам редактора и координатора проект Андрея Шалаева, одна из целей "Бессмертного барака" – "напомнить всем, какой ценой досталось нам то, чем принято сегодня гордиться".

"Бессмертный барак" – это проект, который даст возможность понять, какой ценой ковали Победу, каким усердием и кровью был совершен первый полет человека в космос, какова истинная цена строительства заводов и фабрик. Какими жертвами достигнут прогресс в строительстве мостов и дорог. Скольких человеческих жизней стоили разработки каменоломен, штольней, урановых рудников. В фундаменте всего, что сделано, лежат сотни тысяч человеческих костей. Все построено на крови, трудом людей, которых никогда не вернуть в их перемолотые государством семьи", – отмечает Шалаев.

На сайте отмечается, что поучаствовать в проекте может каждый: поделиться историей своей семьи или рассказать о не совсем близком человеке.

Напомним, в настоящее время на домах в Москве и других городах России устанавливают мемориальные таблички с именами репрессированных в рамках проекта "Последний адрес", который разрабатывался совместными усилиями правозащитного центра "Мемориал", журналистов, историков, архитекторов, художников и самых обычных жителей город.

На табличке из оцинкованной стали размером 10 на 17 сантиметров пишут: имя репрессированного, даты его рождения, ареста, гибели и реабилитации.

Знак монтируется на фасаде здания, причем, если в одном доме жили несколько репрессированных, для каждого человека будет установлена отдельная табличка. Основополагающий принцип этого проекта – "Одно имя, одна жизнь, один знак".

В Москве есть памятник жертвам репрессий. Это Соловецкий камень на Лубянской площади. Открытие памятника состоялось 30 октября 1990 года. Именно на Лубянке, в здании НКВД (КГБ), подписывались документы на массовые аресты людей, которых обвиняли в измене родине и в антикоммунизме.