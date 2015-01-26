Памятник 7-й Бауманской дивизии народного ополчения установят в столице

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На площади Разгуляй в Басманном районе установят памятник Седьмой Бауманской дивизии народного ополчения, сообщает пресс-служба префектуры ЦАО.

"В качестве места для установки памятника выбран сквер на Площади Разгуляй. По поручению префекта до 15 февраля будет проработан вопрос о привлечении инвестиций на проектирование, изготовление и установку памятника", - добавили в пресс-службе.

По поручению префекта ЦАО Виктора Фуера, работы по установке памятника нужно закончить до 1 октября.

Седьмая Бауманская дивизия народного ополчения Одна из двенадцати дивизий московского народного ополчения, сформированных в июле 1941 года. Формировалась в школе №353 на Бауманской улице. Одна из двенадцати дивизий московского народного ополчения, сформированных в июле 1941 года. Формировалась в школе №353 на Бауманской улице. Командиром дивизии был назначен преподаватель Академии имени Фрунзе, комбриг Иван Заикин. В дивизию вступило 12 тысяч человек разных профессий, возрастов и национальностей. Отдельные подразделения были сформированы из учащихся МГТУ (тогда - МВТУ) имени Баумана и Института инженерной экологии и химического машиностроения ( ранее - Московского института химического машиностроения). Большая часть бойцов дивизии погибла в боях под городом Юхновым Калужской области и у смоленской деревни Относово, на берегу Вязьмы.



Сейчас в столице установлено 3 памятника героям московского народного ополчения. Это памятник ополченцам Пролетарского района на Автозаводской улице, скульптурная группа "Ополченцы" у станции метро "Октябрьское поле" и памятник "Воину-ополченцу Фрунзенской дивизии" на Остоженке.