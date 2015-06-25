В театре Олега Табакова начались отделочные работы

Фото: stroi.mos.ru

Строители приступили к отделке театра Олега Табакова на улице Гиляровского. Об этом сообщил глава департамента строительства столицы Андрей Бочкарев, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Уже решены все вопросы с поставкой сложного сценического оборудования. Поставки и монтаж оборудования начнутся осенью", - сказал Бочкарев.

Ранее M24.ru сообщало, что в московском театре под руководством Олега Табакова появится сцена-трансформер. Благодаря установке нового технического оборудования сцена можно будет увеличивать в длину, а также "выдвигать" авансцену.

Дополнительная площадь под авансцену будет организована благодаря перемещению под сцену зрительских кресел четырех рядов партера. К слову, это будет первая театральная площадка в городе с такой возможностью.

Кроме того, в обновленном помещении театра Табакова появится техническая возможность воспроизведения на сцене и в зрительном зале различных звуковых, акустических и световых эффектов.

Также станет возможным делать видеопроекции и проводить видеосъемку. В зрительном зале установят удобные кресла с откидными сиденьями и с подлокотниками, которые можно будет опускать и поднимать.

Все отделочные работы и установку технологического оборудования в театре планируется завершить до конца 2015 года.