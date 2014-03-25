До конца года в Северо-Западном округе снесут пять "хрущевок"

Фото: ИТАР-ТАСС

25 марта в Северном Тушине снесли очередную пятиэтажку по адресу улица Вилиса Лациса, 15. До конца года в Северо-Западном округе планируется демонтировать еще пять домов "сносимых серий", сообщает префектура СЗАО.

На сегодняшний день на территории округа сносу подлежат 33 панельные "хрущевки". В районе Хорошево-Мневники таких домов 28, а в Северном Тушине - 5. По словам префекта Владимира Говердовского, полностью программу сноса в СЗАО планируется завершить до конца 2015 года.

"Чтобы закончить снос всего ветхого жилья в этом районе, необходимо переселить в новые квартиры 450 семей. Данный вопрос будет решен до конца следующего года", - говорится в сообщении.

Напомним, что снос пятиэтажных домов является одним из направлений программы "Жилище". В течение 2013 года Москва лишилась 66 ветхих домов, а по состоянию на конец 2013 года в городе осталось 286 неснесенных построек первого индустриального периода домостроения общей площадью около 1,1 тысяч квадратных метров. Всего в рамках программы к демонтажу было предназначено 1722 домов "сносимых" серий. Основной объем программы планируется завершить в 2015 году.