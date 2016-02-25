Место снесенной "Пирамиды" на Тверской заасфальтируют к выходным

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Место снесенного торгового центра "Пирамида" рядом с метро "Пушкинская" в центре Москвы заасфальтируют к выходным. Что делать с освободившейся площадью, обсудят с жителями столицы, заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"По основным объектам в ближайшее время площадки будут благоустроены. Допустим та площадка, которая за моей спиной, которая осталась от "Пирамиды", в конце этой недели там будет сделано уже, в том числе, асфальтовое покрытие. А дальнейшая перспектива, как мы и говорили, будет обсуждаться с москвичами", – цитирует его МИА "Россия сегодня".

Как сносят торговый центр "Пирамида"

Напомним, снос признанного самостроем торгового центра "Пирамида" прошел 21–24 февраля. Всего в городе будет демонтировано 104 объекта.

Масштабный снос торговых павильонов, которые столичные власти признали самостроем, начался в Москве в ночь на 9 февраля.

Предполагается, что судьбу опустевших участков решат москвичи – на голосование в "Активном гражданине" вынесен вопрос "Что украсит освобожденные территории у станций метро?".