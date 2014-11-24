Два новых футбольных поля с подогревом появятся в столице

Фото: m24.ru

В центре и на западе Москвы появятся два футбольных поля с подогревом и инфраструктурой, сообщает пресс-служба департамента строительства.

Так, одна площадка появится на Новорязанской улице. На территории общей площадью 2,7 гектара разместится футбольное поле, открытая спортплощадка, административно-бытовой корпус со спортивным залом, трибуны для зрителей на 250 мест и стоянка.

Кроме того, в районе Тропарево-Никулино на Мичуринском проспекте будет построено футбольное поле, легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками, ямами для прыжков в длину, сектором толкания ядра и прыжков в высоту и теннисные корты. Здесь также разместятся трибуны на 250 мест и автостоянка.

Покрытие будет соответствовать самым современным стандартам. Строительство футбольного поля на Новорязанской улице планируется завершить в 2015 году, на Мичуринском проспекте – в 2016-м. Создание новой футбольной инфраструктуры позволит круглый год проводить окружные, региональные и межрегиональные соревнования по футболу и мини-футболу.

В Москве появятся 10 футбольных полей с подогревом

"Воспитанники спортивных школ смогут играть на высококачественной искусственной траве. Покрытие сохраняет основные игровые характеристики, обеспечивает максимальную травмобезопасность, позволяет проводить тренировки в течение всего года. Все объекты будут соответствовать требованиям и стандартам FIFA и UEFA и предусматривать все необходимые условия беспрепятственного и удобного передвижения людей с ограниченными возможностями", - отметил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев.

Отметим, что к чемпионату мира по футболу 2018 года в Москве построят 11 футбольных тренировочных полей. Как заявлял ранее Андрей Бочкарев, они нужны для того, чтобы команды могли проводить тренировки, например, на стадии четвертьфинала в соответствии со своими графиками.

Напомним, к маю 2017 года планируется завершить реконструкцию Большой спортивной арены "Лужники". Количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи. Кроме того, 300 мест специально оборудуют для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Также в "Лужниках" появятся единый центр управления с удобным визуальным обзором всех трибун и игрового поля и два больших видеоэкрана для просмотра матчей. Трибуны стадиона оборудуют антивандальным покрытием и установят антивандальные зрительские сидения.

После чемпионата мира по футболу в 2018 году стадион "Лужники" будет использоваться не только для проведения матчей, но и для организации зрелищных мероприятий и концертов.