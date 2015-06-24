Проект планировки спортивного кластера в Черкизове утвердят до конца года

На месте Черкизовского рынка может быть построено 40-50 тысяч квадратных метров спортивных объектов, рассказал в интервью Агентству "Москва" заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, проект планировки спортивного кластера в Черкизове может быть утвержден в конце текущего года.

Он отметил, что эта территории находится в собственности Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК).

"Сейчас ведем с ними диалог, совместно разрабатываем концепцию. По нашим подсчетам, там может добавиться еще порядка 40-50 тысяч квадратных метров различных спортивных сооружений, плюс существующая база самого университета будет приведена в порядок", - отметил заммэра.

Кроме того, расположенный в Черкизове легкоатлетический манеж отремонтируют, там можно будет проводить международные соревнования. "Думаю, к концу года все градостроительные решения будут приняты. Что-то будет делать город, что-то - федеральные власти, а что-то инвестор", - заключил Хуснуллин.

О том, что на месте Черкизовского рынка может появиться спортивный кластер, Хуснуллин сообщил в сентябре прошлого года. Как отметил заммэра Москвы, "идея размещения крупного спортивного ядра активно обсуждается, хотя проект планировки этой территории еще не утвержден".