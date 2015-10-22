Финалисты конкурса на застройку Софийской набережной презентовали свои проекты

Cino Zucchi Architect. Фото: facebook.com/moscomarch

Финалисты конкурса на концепцию застройки участка на Софийской набережной презентовали свои проекты, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

В финал международного архитектурного конкурса на концепцию многофункциональной застройки участка площадью три гектара вышли шесть консорциумов:

Steven Holl Architects (США);

Sergey Skuratov Architects (Россия);

NPS Tchoban Voss (Германия);

MLA+ (Нидерланды);

Miralles Tagliabue EMBT (Испания);

Cino Zucchi Architect (Италия).

Steven Holl Architects. Фото: facebook.com/moscomarch

Победителя конкурса жюри объявит 23 октября.

Miralles Tagliabue EMBT. Фото: facebook.com/moscomarch

Напомним, конкурс на архитектурную концепцию застройки участка, который располагается в пределах Софийской набережной, Болотной площади, Большого каменного моста и Фалеевского переулка, стартовал 22 июня текущего года.

Для участия в конкурсе 197 компаний из 14 стран сформировали международные консорциумы – всего было подано 68 заявок, среди них 25 российских команд, восемь заявок от американских архитекторов, а также бюро из Великобритании, Германии, Испании, Франции, Бельгии, Италии, Китая, Нидерландов, Сербии, Турции, Кореи и Колумбии.

MLA+. Фото: facebook.com/moscomarch

Конкурс организован Институтом Генплана Москвы по заказу компании Capital Group, которая приобрела право застройки участка на Софийской набережной в марте.

Напротив Кремля планируется построить малоэтажный многофункциональный комплекс общей площадью около 37 тысяч квадратных метров с гостиничными номерами, жильем и офисами под представительства российских и международных компаний. Высота зданий не превысит 17 метров, что соответствует регламенту застройки охранной зоны Московского Кремля, в которую входит эта территория.

NPS Tchoban Voss. Фото: facebook.com/moscomarch

Также Capital Group должна провести реконструкцию исторических памятников, которые находятся на этом участке. В условиях конкурса отмечается, что площадь зданий, которым необходима реставрация, составляет более 8,5 тысяч квадратных метров.

Кроме того, должен быть разработан вариант обустройства Софийской набережной, который в дальнейшем будет адаптирован под концепцию комплексного развития набережных Москвы-реки. Архитектурный фасад, выходящий на реку и усиленный отражением в воде, станет узнаваемым символом проекта.

Sergey Skuratov Architects. Фото: facebook.com/moscomarch

Инвестиции в проект, по оценке гендиректора Capital Group, могут составить примерно 25–30 миллиардов рублей.