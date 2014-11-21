В здании ТПУ в Новокосине откроют кинотеатр

Фото: ТАСС\ Алексей Филиппов

Внутри здания транспортного узла в районе Новокосино появится современный шестизальный кинотеатр, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы. Об этом попросили жители района на публичных слушаниях по проекту планировки территории ТПУ, прошедших 20 ноября.

Помимо кинотеатра москвичи просят разместить в здании многофункциональный центр. Проектировщики пообещали учесть их пожелания.

Кроме того, во дворах жилых домов рядом с ТПУ установят шлагбаумы.

Отметим, что подобные опросы проводятся в каждом районе, где будут строить транспортно-пересадочные узлы. В других районах жители высказались за открытие в зданиях ТПУ банкоматов, аптек и магазинов.

Развитие ТПУ до 2020 года

Напомним, до 2020 года в Москве запланировано строительство 255 транспортно-пересадочных узлов с перехватывающими парковками. Все ТПУ по плану должны объединить в себе автовокзалы, станции метро и пригородных электричек, а также остановки городского наземного транспорта.

На северо-востоке столицы до 2020 года планируется построить 20 транспортно-пересадочных узлов. Девять ТПУ появятся у станций метро, а остальные одиннадцать - у железнодорожных платформ.

Кроме того, заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин ранее сообщал, что Москва пересмотрит некоторые собственные проекты ТПУ с учетом опыта Гонконга.