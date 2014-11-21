На Востряковском кладбище появятся участки для иудеев

Фото: ТАСС\ Антон Новодережкин

Востряковское кладбище, расположенное на западе столицы, расширят, сообщает пресс-служба департамента строительства. Там должен появиться участок для людей, исповедующих иудейскую веру. От основной территории он будет отделен зеленой зоной.

Уже объявлен конкурс на проведение работ.

Площадь кладбища увеличится почти на 6 гектаров земли. На строительство уйдет семь с половиной месяцев с момента заключения контракта стоимостью 10 миллионов рублей.

Победителю конкурса предстоит поделить территорию кладбища на три зоны: входную, зону захоронений, состоящую из трех участков, и зеленую зону. Должны появиться площадки для проведения траурных процессий, административный корпус, помещения охраны, площадки для отдыха и общественный туалет.

Для посетителей кладбища построят павильон с навесом на автобусной остановке и парковку.

Для людей с ограниченными возможностями установят пандусы, информационные указатели и предупреждающие знаки с тактильными, визуальными и световыми средствами информации

Напомним, департаментом строительства были также объявлены конкурсы на определение технического заказчика с выполнением проектных работ по расширению Троекуровского, Перепечинского и Домодедовского кладбищ. Так, Перепечинское кладбище увеличат за счет присоединения к нему земельного участка в 25 га, а территория Домодедовского кладбища увеличится на 61 га.