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Проекты

21 августа 2014, 17:55

Возле стадиона "Спартак" установили 25-метровую скульптуру гладиатора

проекты скульптуры стройкомплекс Москвы Стадион Спартак гладиаторы

Фото: otkritiearena.ru/

Скульптура древнеримского гладиатора высотой 24,5 метра установлена в четверг перед Северной трибуной стадиона "Спартак" в Тушино, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Работы по монтажу статуи начались в 8 часов утра с подготовки площадки и постамента для новой скульптуры. Постамент символично представляет собой переплетение спартаковских "ромбов", а фигура гладиатора напоминает воина в атаке.

Строителям пришлось выполнить уникальную систему сцепки для крепления фигуры к постаменту. Аналогов таких скульптурных групп в России нет. Композиция выполнена российским архитектором Филиппом Рукавишниковым.

Кроме того, в четверг на новом стадионе "Спартака" появился памятник братьям Старостиным. Он стал первым монументом на территории новой арены. Также планируется установка памятников Игорю Нетто и Никите Симоняну, сообщает ИТАР-ТАСС.

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Напомним, стадион футбольного клуба "Спартак" "Открытие Арена" строится в Тушине с 2010 года. Он будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории арены также предусмотрены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики. Первый матч на новом стадионе московский "Спартак" проведет 5 сентября, соперником "красно-белых" в этом поединке станет белградская "Црвена Звезда".

Вместимость стадиона составит 42 тысячи зрителей, однако к чемпионату мира по футболу 2018 года она будет увеличена до 45 тысяч.

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Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов

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