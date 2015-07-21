До конца года реконструируют шесть путепроводов над МКЖД

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Реконструкция шести путепроводов над путями Малого кольца железной дороги (МКЖД) завершится до конца 2015 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

Речь идет о Коптевском, Звенигородском, Сусоколовском, Богородском и двух Волоколамских путепроводах.

Всего за счет средств городского бюджета планируется обновить восемь путепроводов. Работы выполняются для запуска пассажирских перевозок на МКЖД.

Реконструкция двух путепроводов – Можайского и Ленинградского – была завершена в прошлом году. В августе 2014 года начались работы на Коптевском путепроводе, а в октябре того же года – на Звенигородском. В марте 2015 года строители приступили к демонтажу Сусоколовского путепровода.

"Два путепровода обновляются в ходе реконструкции Волоколамского шоссе – на участке от улицы Пехотная до Ленинградского шоссе. В июле началась реконструкция Богородского путепровода", – напомнили в пресс-службе.

На данный момент смонтированы пролетные строения Звенигородского путепровода (Северный мост), который связывает разделенные железнодорожными путями 1-й Силикатный проезд, 1-ю и 3-ю Магистральные улицы.

После расширения проезжей части Северного моста движение будет организовано по четырем полосам – по две в обе стороны.

Как ранее сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, МКЖД станет полноценным "легким" метро, которое будет интегрировано в систему метрополитена. "Строительная часть, как мы и обещали, будет закончена в этом году, а в 2016-м планируем запустить его как полноценное наземное метро. Получится, что мы построим 54 километра наземных линий и еще 20 километров подземных", – сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что тестовое движение пассажирских поездов по Малому кольцу Московской железной дороги (МЖД) запустят в декабре 2015 года.

Как заявил на днях заммэра, руководитель департаментра транспорта столицы Максим Ликсутов, основные строительно-монтажные работы на Малом кольце почти завершены, сейчас ведется обустройство железнодорожной инфраструктуры.

"До конца года все, что связано с железнодорожной инфраструктурой, должно быть готово", - сказал Ликсутов. Сроки запуска полноценного движения поездов по Малому кольцу МЖД остаются неизменными - сентябрь 2016 года.

Также заммэра отметил, что пассажиры московского метрополитена смогут ездить на поездах Малого железнодорожного кольца по единому билету.

"Билетная система будет построена на билете московского метро и в базовом сценарии, который у нас принят, пассажир, имеющий билет на метро, может пользоваться и Малым кольцом", - пояснил Максим Ликсутов.

Конкурс на поставку поездов для Малого кольца должны объявить уже в этом месяце. На победу будут претендовать скоростные поезда "Ласточка", созданные немецким концерном Siemens. Еще один претендент - поезда "Иволга", разработанные Тверским вагоностроительным заводом.

Ранее сообщалось, что столичные власти объявили конкурс на проектирование и строительство транспортно-пересадочных узлов на Малом кольце МЖД. Всего планируется построить 24 ТПУ общей площадью более 112 тысяч квадратных метров.

До конца 2015 года все проекты транспортно-пересадочных узлов будут рассмотрены на публичных слушаниях.

"Москва в цифрах": Московская кольцевая железная дорога

Отметим, к 2020 году в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8–10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строят возле станций метро и железной дороги.

Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.

Новый транспортно-пересадочный узел, гостиничный комплекс со спортклубом и подземной парковкой может появится у метро "Кантемировская".

Там хотят построить многофункциональный центр с перехватывающей парковкой и велопарковку. В результате планируется создать 335 машино-мест. Территорию вокруг будущего ТПУ благоустроят, а над остановками транспорта установят навесы.