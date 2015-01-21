Кинотеатр "Победа" отреставрируют через год

Кинотеатр "Победа" планируют отреставрировать за год

Реставрацию и модернизацию кинотеатра "Победа" завершат через год, сообщил главный архитектор проекта Борис Савин.

Рабочие сохранят все элементы и части здания, расположенного на улице Абельмановская, 17-А. Сейчас в кинотеатре работает "Театр марионеток". "Победу" планируют осовременить, но сохранить все условия для функционирования театра.

"Театр может съехать только во время начала самой реставрации, когда строители приступят к замене инженерных коммуникаций. Необходимо сделать так, чтобы возможно было использовать и кинозалы, чтобы при определенной трансформации они превращалась в театральные залы", - отметил Савин.

В настоящий момент ведутся исследовательские работы, которые завершатся приблизительно через три месяца. Проектные работы завершат осенью этого года.

Кинотеатру "Победа" вернут исторический облик

После реставрации кинотеатр будет приспособлен для посещения ветеранами и людьми с ограниченными физическими возможностями.

Ранее сообщалось, что средства на реставрацию выделены из столичного бюджета.