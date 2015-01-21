Кинотеатр "Победа" отреставрируют через год

Реставрацию и модернизацию кинотеатра "Победа" завершат через год, сообщил главный архитектор проекта Борис Савин.
Рабочие сохранят все элементы и части здания, расположенного на улице Абельмановская, 17-А. Сейчас в кинотеатре работает "Театр марионеток". "Победу" планируют осовременить, но сохранить все условия для функционирования театра.
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"Театр может съехать только во время начала самой реставрации, когда строители приступят к замене инженерных коммуникаций. Необходимо сделать так, чтобы возможно было использовать и кинозалы, чтобы при определенной трансформации они превращалась в театральные залы", - отметил Савин.
В настоящий момент ведутся исследовательские работы, которые завершатся приблизительно через три месяца. Проектные работы завершат осенью этого года.
После реставрации кинотеатр будет приспособлен для посещения ветеранами и людьми с ограниченными физическими возможностями.
Ранее сообщалось, что средства на реставрацию выделены из столичного бюджета.
Кинотеатр "Победа"Расположен в центре Москвы на Абельмановской улице. Здание в стиле "сталинский ампир" построено в 1957 году по плану архитектора Ивана Жолтовского. При проектировании "Победы" Жолтовский ориентировался на итальянский образец - дворец XVI века. "Победа" является объектом культурного наследия регионального значения.
После открытия в кинотеатре работали 2 зала, каждый из которых мог вместить 420 зрителей, в подвале находился тир.
В июне 2000 года кинотеатр "Победа" закрыли на ремонт. В 2013 году помещения были освобождены от незаконных пользователей, здание было передано "Московскому детскому театру марионеток".