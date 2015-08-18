18 пятиэтажек снесут на северо-западе Москвы до конца года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

До конца года на северо-западе Москвы планируется снести 18 ветхих пятиэтажек, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

"В 2016 году мы полностью намерены завершить программу сноса пятиэтажек в данном округе", – отметил глава департамента Сергей Левкин,

Так, предполагается демонтировать шесть домов на улице Народного Ополчения, пять домов на улице Маршала Жукова, три дома на Карамышевской набережной, два – на бульваре Яна Райниса и по одному – на улице Генерала Глаголева и Туристской улице.

Напомним, снос пятиэтажных панельных домов реализуется в рамках государственной программы "Жилище". Всего по этой программе в Москве планировалось снести 1722 пятиэтажки.

На данный момент осталось демонтировать 177 домов. В Центральном, Южном, Юго-Восточном и Зеленоградском округах программа сноса уже завершена.

Общая площадь всего демонтированного жилья – 6 миллионов квадратных метров. На освобождаемых площадках строители возводят современные жилые корпуса, объекты социальной инфраструктуры или обустраивают зоны отдыха.

Программа сноса ветхого и аварийного жилья, к которому относятся дома "сносимых" серий, в том числе, "хрущевки", была принята 6 июля 1999 года. В ней предписывалось снести аварийные дома в столице, а жителей расселить в новые жилые комплексы.

Завершить программу сноса пятиэтажек планируется в 2017 году. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Левкина, эта программа будет выполнена, несмотря на сложную экономическую ситуацию.