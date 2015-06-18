В Новой Москве вместо садовых домиков построили многоэтажки

Фото: M24.ru/Михаил Сипко

В деревне Дудкино в поселении Мосрентген вместо садовых домиков построили многоэтажные жилые дома, сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

В результате на площадях, отведенных под садоводство, появились два трехэтажных здания общей площадью 800 квадратных метров. При этом собственник земли намеревался поквартирно распродать жилье.

По данному факту департамент городского имущества обратился в суд. Если иск будет одобрен, то регистрацию многоквартирного жилья запретят, а сами дома снесут.