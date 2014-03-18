Развитие прибрежной территории Москвы-реки заинтересовало инвесторов

"Интервью": Сергей Кузнецов - о презентации Москвы на МИПИМ-2014

Самыми обсуждаемыми темами на международной выставке коммерческой недвижимости MIPIM-2014 в Каннах стали программы развития ТПУ строительства автомобильных и железных дорог, а также метрополитена, сообщил в эфире телеканала "Москва 24" главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, популярными были темы, напрямую связанные с инвестиционной привлекательностью города. В частности, обсуждались проблемы освоения промзон Москвы и территорий Москвы-реки, отметил Кузнецов.

"Тематика Москвы-реки, по которой в этом году пройдет международный конкурс, безусловно, вызывает повышенный интерес. Эта территория пока должным образом не освоена. В городе вода является серьезной ценностью для планирования", - пояснил главный архитектор Москвы.

В настоящее время техническое задание по освоению прибрежных территорий города находится на стадии разработки, сказал Кузнецов.

Он добавил, что территория вокруг Москвы-реки интересна для инвесторов также как и территория Новой Москвы.