18 января 2017, 10:59

События

ЦРУ опубликовало архив документов об НЛО и сверхспособностях

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Центральное разведывательное управление США опубликовало архив из 13 миллионов страниц документов, передает РИА Новости.

В частности, в свободном доступе появились документы о деятельности ЦРУ во Вьетнаме, в Корейском конфликте и в холодной войне; сведения о предполагаемых появлениях НЛО и о засекреченном ранее проекте "Stargate" – исследование сверхспособностей человека.

Ранее бумаги можно было посмотреть только на четырех терминалах в Национальном архиве в штате Мэриленд.

проекты архивы ЦРУ жизнь в мире

