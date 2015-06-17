Форма поиска по сайту

17 июня 2015, 09:37

В цирке на проспекте Вернадского установят внешнее видеонаблюдение

Фото: ТАСС/Борис Кавашкин

В Большом московском цирке на проспекте Вернадского установят систему внешнего видеонаблюдения, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Москвы. Это позволит обеспечить безопасность зрителей цирка.

Кроме того, в цирке будут выполнены работы по капремонту систем электроснабжения здания. На все это власти города выделят грант в размере 295 миллионов рублей.

"Большая Москва": Большой Московский Государственный цирк

Большой московский государственный цирк самым крупным стационарным цирком не только в Москве, но и во всем мире. Его открытие которого состоялось 30 апреля 1971 года. Он вмещает более 3 тысяч зрителей, высота его амфитеатра – 36 метров. Важная особенность Московского цирка в том, что во время представления манежи могут меняться. Номера в цирке бывают пяти видов: конный, ледовой, водный, иллюзионный или световой. А манежи меняются в зависимости от типа номера. Кроме этого, существует отдельный репетиционный манеж.

Большой московский государственный цирк находится недалеко от станции метро "Университет", на пересечении Вернадского и Ломоносовского проспектов.

За кулисами Большого московского цирка

Сегодня вниманию зрителей Большого цирка предлагаются номера балетно-акробатических ансамблей, клоунских групп, дрессировщиков, воздушных гимнастов и многих других артистов. В коллективе цирка постоянно работают ведущие исполнители страны и мира, выступающие практически во всех известных цирковых жанрах. Также цирк принимает у себя гастроли других коллективов.

Руководителем цирка с 2012 года является народный артист России Эдгард Запашный. Он выступает со своей программой, получившей известность во всем мире.

Цирк дает представления в основном в субботу и воскресенье, но во время специальных программ, фестивалей или гастролей других артистов работает каждый день. Кассы открыты ежедневно. Билеты можно забронировать по телефону или купить онлайн.

