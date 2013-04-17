До конца года в Москве откроются 15 православных храмов

Москвичи не против строительства храмов - эксперт

До конца года в столице откроются 15 новых православных храмов и начнется строительство еще 20-ти. По каждому проекту прошли публичные слушания. Из 135 заявок отрицательную оценку пока получили только 19.

"Как правило, за этим стоят весьма конкретные просьбы – не убирать детскую площадку, не спиливать деревья, не убирать стоянку. Люди не против строительства храмов, просто они не хотят, чтобы убирали привычные для них вещи", - пояснил в эфире "Москва FM" член комиссии Мосгордумы по государственной собственности и землепользованию Антон Палеев.

Он отметил, что в случае недовольства граждане могут обратиться к муниципальным депутатам своего района. В случае, если депутаты не одобрят участок, он не будет вынесен на общественные слушания.

Напомним, всего в Москве в ближайшие годы планируется возвести 200 церковно-приходских комплексов, в рамках специальной программы Русской православной Церкви и правительства Москвы.