На территории МГУ достраивают корпус школы-интерната для одаренных детей

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

В районе Раменки завершается строительство одного из корпусов школы-интерната для одаренных детей. Участок застройки входит в состав расширенной территории МГУ, сообщается на сайте Стройкомплекса Москвы.

Как пояснил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко, территория школы-интерната ограничена Ломоносовским проспектом, проспектом Вернадского и жилыми кварталами вдоль Мичуринского проспекта. "По сути, это целый комплекс общей площадью около 28,5 тысячи квадратных метров, рассчитанный на 350 школьников, в нем предусмотрены все необходимые условия для организации учебного процесса и проживания", - добавил Антосенко.

Пять корпусов школы-интерната объединит общий нижний этаж, где разместятся актовый зал, столовая и библиотека. Учебный корпус включит 14 классов, аудиторию на 75 человек, лингафонные кабинеты, специализированные лаборатории по информатике, химии, физике, а также медицинский и административный блоки. Предусмотрены спальные корпуса на 233 и 120 учащихся. Спортивный блок будет состоять из бассейна, спортивного зала и тренажерных помещений.

Сейчас один из пяти корпусов школы почти достроен, у остальных зданий заложен фундамент.

Ранее M24.ru сообщало, что школу планируют ввести в эксплуатацию к июню 2016 года.

Тогда же должно завершиться строительство самого крупного в России комплекса общежитий, предназначенного для студентов МГУ. По инвестиционному проекту, заключенному между правительством Москвы, Московским государственным университетом и ЗАО "Интеко", инвестор обязался спроектировать и построить два корпуса общежитий общей площадью 153 тысячи квадратных метров и школу-интернат для одаренных детей.

Изначально общежития и школу планировали построить к 2015 году. Летом градостроительно-земельная комиссия продлила сроки ввода зданий до июня 2016 года.