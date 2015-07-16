Строгинская пойма останется зеленой зоной

Фото: m24.ru/Виктория Виатрис

Власти не собираются активно застраивать территорию Строгинской поймы. Она будет развиваться как зеленая рекреационная зона, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"В Строгино предполагается делать разные благоустроительные мероприятия. Например, были планы, связанные с очисткой воды. Надо понимать, что Строгино – это не место для активной застройки. Это рекреационная зона. Она была в приоритетах. Это пример того, что можно делать с зонами, уже зелеными по факту, которыми люди и так уже пользуются", – приводит слова Кузнецова Агентство "Москва".

Кроме того, пока не решен вопрос о том, войдет ли благоустройство Строгинской поймы в первую очередь работ на набережных Москвы-реки. Это станет известно после того, как концепцию представят мэру.

"Большая Москва": Концепция развития Москвы-реки

Сергей Кузнецов отметил, что Строгинскую пойму, вероятнее всего, будут благоустраивать за счет городского бюджета.

Напомним, летом прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин объявил открытый международный архитектурный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки. Он направлен на формирование в городе "открытых общественных пространств" с целью сделать зону у воды максимально доступной для горожан.

Общая площадь прибрежных территорий, которые находились в творческой разработке участников конкурса, – порядка 3,5 тысячи гектаров. Победителем было признано архитектурное бюро "Проект Меганом" (Россия).

Проект, предложенный архитекторами, предполагает, в частности, решение транспортных проблем за счет сооружения новых транспортных и пешеходных мостов. Реорганизация, в частности, ждет 2,5 тысячи гектаров заброшенных территорий, к которым имеет выходы прибрежная полоса Москвы-реки (ее длина по обоим берегам составляет 220 километров).

Предполагается, что доступ к реке со стороны городских территорий будет обеспечен через так называемые порталы, которые, как узлы, свяжут реку и город.