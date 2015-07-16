Почти на всех ТПУ откроют общественные туалеты

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Проекты почти всех транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) Малого кольца Московской железной дороги предполагают размещение общественных туалетов. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По словам замгендиректора по проектированию МКЖД Алексея Жигалина, исключение составляют ТПУ "Автозаводская" и "Волгоградский проспект".

"Размещение санузлов в их составе технически не предоставляется возможным, так как платформы этих жележнодорожных станций расположены в сложившихся условиях между встречными направлениями Третьего транспортного кольца", - отметил Жигалин.

Он подчеркнул, что на всех остальных ТПУ откроют туалеты не совместные, а отдельные для мужчин и женщин. Также обязательно появятся санузлы для маломобильных граждан.

"Уровень технических характеристик на МКЖД по критериям безопасности, надежности и комфорта будет соответствовать самым передовым мировым стандартам", – подчеркнул Алексей Жигалин.

Ранее сообщалось, что тестовое движение пассажирских поездов по Малому кольцу Московской железной дороги (МЖД) запустят в декабре 2015 года.

Как заявил на днях заммэра, руководитель департаментра транспорта столицы Максим Ликсутов, основные строительно-монтажные работы на Малом кольце почти завершены, сейчас ведется обустройство железнодорожной инфраструктуры.

"До конца года все, что связано с железнодорожной инфраструктурой, должно быть готово", - сказал Ликсутов. Сроки запуска полноценного движения поездов по Малому кольцу МЖД остаются неизменными - сентябрь 2016 года.

Также заммэра отметил, что пассажиры московского метрополитена смогут ездить на поездах Малого железнодорожного кольца по единому билету.

"Билетная система будет построена на билете московского метро и в базовом сценарии, который у нас принят, пассажир, имеющий билет на метро, может пользоваться и Малым кольцом", - пояснил Максим Ликсутов.

Конкурс на поставку поездов для Малого кольца должны объявить уже в этом месяце. На победу будут претендовать скоростные поезда "Ласточка", созданные немецким концерном Siemens. Еще один претендент - поезда "Иволга", разработанные Тверским вагоностроительным заводом.

Ранее сообщалось, что столичные власти объявили конкурс на проектирование и строительство транспортно-пересадочных узлов на Малом кольце МЖД. Всего планируется построить 24 ТПУ общей площадью более 112 тысяч квадратных метров.

До конца 2015 года все проекты транспортно-пересадочных узлов будут рассмотрены на публичных слушаниях.

"Москва в цифрах": Московская кольцевая железная дорога

Отметим, к 2020 году в столице планируют построить 273 транспортно-пересадочных узла – пассажирских комплекса, позволяющих лучше распределить поток пассажиров между разными видами транспорта. Строительство таких узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8–10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города. ТПУ строят возле станций метро и железной дороги.

Для экономии места некоторые ТПУ разместят на нескольких уровнях по принципу "вертикального города". Например, возле железнодорожной станции "Окружная" Савеловского направления появится многоуровневый комплекс с подземной станцией метро, наземными остановками для общественного транспорта и надземной платформой для железнодорожных поездов.

Новый транспортно-пересадочный узел, гостиничный комплекс со спортклубом и подземной парковкой может появится у метро "Кантемировская".

Там хотят построить многофункциональный центр с перехватывающей парковкой и велопарковку. В результате планируется создать 335 машино-мест. Территорию вокруг будущего ТПУ благоустроят, а над остановками транспорта установят навесы.