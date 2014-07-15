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Мэр Москвы

15 июля 2014, 11:20

Подземный переход рядом с МГУ откроют в 2015 году – Хуснуллин

проекты подземные переходы стройкомплекс Москвы МГУ им. М. В. Ломоносова Марат Хуснуллин Сергей Собянин

Фото: mos.ru

Строительство подземного перехода рядом с МГУ, на пересечении проспекта Вернадского и Ломоносовского проспекта, планируют завершить в 2015 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, рабочие столкнулись с большим объемом перекладки сетей. Подземный переход, строительство которого началось весной 2013 года, пройдет под проспектом Вернадского со стороны станции метро "Университет", под Ломоносовским проспектом со стороны МГУ имени М.В. Ломоносова и под проспектом Вернадского со стороны цирка.

Площадь перехода составит 1,8 тысячи квадратных метров. Ширина тоннелей под проспектом Вернадского составит 6,5 метра, под Ломоносовским - более 12 метров, высота - порядка 2,3 метра.

На входах и выходах в переходе оборудуют четыре лестницы, оснащенные системой снегоудаления.

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Как отметил Марат Хуснуллин, работы по строительству подземных переходов рядом с крупными вузами находятся на особом контроле. В течение нескольких лет в столице будут проведены реконструкция и ремонт всех пешеходных переходов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, каждый год в столице ремонтируют 50-80 подземных переходов. Всего их порядка 500, не считая подземных переходов у метрополитена.

Также в рамках реализации проектов реконструкции вылетных магистралей и развязок на МКАД и строительства новых дорог ведутся работы по строительству новых пешеходных переходов.

В период с 2011 по 2013 год в столице возвели 107 новых пешеходных переходов. Еще 70 планируют построить с 2014 по 2017 год.

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