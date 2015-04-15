В столице запустят 30 новых маршрутов общественного транспорта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

В рамках проекта Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) появится 30 новых маршрутов и 170 новых остановок общественного транспорта. Об этом сообщил на круглом столе гендиректор МКЖД Алексей Зотов.

По его словам, основные строительные работы на МКЖД уже закончены, движение по нему запустят с сентября 2016 года. Первые поезда поедут по Малому кольцу железной дороги в 2015 году.

"Наличие МКЖД увеличивает стоимость жилья рядом на 20 процентов", – подчеркнул Зотов. По его словам, потенциал для застройки в частности имеют территории в районе станций метро "Владыкино", "Ботанический сад" и строящейся "Шелепихи".

Всего на МКЖД будет 32 станции. Запуск пассажирского движения по кольцу позволит соединить метро с железной дорогой. Планируется, что дополнительным транспортно-пересадочным контуром ежегодно будут пользоваться более 250 миллионов пассажиров.

При этом в ходе укладке путей будет применяться бесстыковая технология монтажа рельсов. Шум из-за этого снизится, даже несмотря на то, что движение пассажирских поездов будет интенсивнее нынешнего грузового.

От жилых массивов железную дорогу будут ограждать шумопоглощающими панелями. Также в планах запустить электропоезд "Ласточка".

Развитие ТПУ до 2020 года

Как ранее сообщал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, МКЖД – это "крупнейший инфраструктурный проект, фактически наземное метро в 54 километра и 32 станции". "В основном это территория, проходящая по промзонам, которая даст развитие территорий вокруг еще на миллионы квадратных метров", – отмечал он.