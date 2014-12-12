Хуснуллин предложил заменить аббревиатуру ТПУ на более понятную для москвичей

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Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марат Хуснуллин заявил о необходимости замены аббревиатуры ТПУ (Транспортно-пересадочный узел) на более понятное для москвичей название, пишет Агентство "Москва".

"Мы на форуме обсуждали тему ТПУ. В завершении сессии Евгений Ас, один из наших экспертов, который не смог прийти, направил три обращения. В одном из обращений говорилось: прошу, переименуйте название ТПУ.

Что такое ТПУ? Скажите жителю города - что такое ТПУ? Половина не скажет. А это же целая стратегия развития города. И мы, безусловно, примем это предложение и назовем его по-другому", - сказал Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

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Он добавил, что Генеральный план необходимо сделать документом, понятным каждому гражданину.

"В Генплане надо некоторые вещи упростить. Я делал попытки прочитать градостроительный кодекс. Я читал его перед сном: 5 минут - и ты засыпаешь. Как мы можем развивать наш город, если люди его не понимают? Это документ для специалистов, а нам нужен документ, понятный каждому гражданину", - подчеркнул заместитель мэра.

Напомним, до 2020 года в Москве планируется построить 273 транспортно-пересадочных узла. В их составе планируется размещать платформы посадки и высадки пассажиров, кассы и автоматы по продаже билетов и проходы к различным видам транспорта. Помимо этого, на территории пересадочных узлов появятся залы ожидания и перехватывающие парковки.

Строительство транспортно-пересадочных узлов помогает уменьшить время пересадки пассажиров до 8-10 минут, а благодаря строительству на территории ТПУ перехватывающих парковок сократится количество пробок на въезде в центр города.