Город в городе: бывший завод "Кристалл" преобразуют в арт-квартал

Бывший завод "Кристалл" преобразуют в арт-квартал

В парковой зоне восточного берега реки Яузы, в районе Лефортово находится бывший ликеро-водочный завод "Кристалл". С мая 2013 года высокоградусную продукцию здесь не производят. По распоряжению правительства Москвы промышленные мощности постепенно выводятся за пределы МКАД. Сейчас производство "Кристалла" сосредоточено в подмосковном филиале в Корыстово в Каширском районе. А на территории завода планируют создать сити-квартал, так называемый город в городе, со своей инфраструктурой, лофтами, офисами и арт-кластером.

О том, как будут строить мини-город и кто в нем будет жить, – в материале M24.ru.

Жилье для креативных москвичей

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Площадь завода "Кристалл" более девяти гектаров. На обширной территории красуются исторические корпуса из красного кирпича с белой отделкой. В процессе реорганизации сносить их не будут. Внешний облик сохранится, а вот внутреннее наполнение кардинально изменится.

Так, в главном корпусе, построенном по проекту архитектора Николая Фалеева в 1899 – 1900 годах, организуют лофт-апартаменты. Лофты предназначены для продажи. Средняя цена за квадратный метр – от семи тысяч долларов. Жилье будет доступно для всех, кто решит поселиться в городе "Кристалл".

План территории города "Кристалл". Фото: m24.ru

Прежде здесь находились контора завода, отделения мойки, розлива и ректификации, котельная и электростанция. Сейчас большая часть оборудования вывезена. С полупустым пространством знакомятся архитекторы и дизайнеры – участники открытого конкурса на разработку дизайн-проектов лофтов трех категорий: "с патио", "компактный" и "мансарда".

Планируется несколько конкурсов, победители которых будут облагораживать территорию бывшего завода. Первый, для лофтов, стартовал 7 ноября. Заявки принимаются до 24 ноября, а победителей в трех номинациях объявят 27 ноября. Но для начала по портфолио отберут десять финалистов. Им предстоит разработать конкурсные проекты оформления лофтов. Авторы лучших интерьерных решений, внутренней планировки и меблировки получат возможность реализовать свой проект.

Конкурс организует проектный центр "Архполис". Призовой фонд конкурса – 450 тысяч рублей, которые поделят между собой победители.

Шоу-рум в цехах и ивент-пространство в спиртохранилище

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Территория бывшего ликеро-водочного завода будет развиваться не только как жилой комплекс, но и как арт-кластер – творческая площадка с дизайнерскими студиями, мастерскими и офисами творческих компаний.

"В отличие от "Флакона" и других московских арт-кластеров здесь мы имеем гораздо большее архитектурное наследие и большие площади. Исторические постройки мы сохраним – это фасады и перекрытия. А здания по периметру – ангары, не имеющие исторической ценности, – подлежат сносу, на их месте будет новое строительство", – рассказала руководитель отдела развития творческого кластера города "Кристалл" Анна Манюк, которая в свое время преобразовывала "Флакон".

Второй конкурс на разработку проектов общественного пространства города "Кристалл" пройдет с января по май 2015 года. Архитекторам предстоит продумать благоустройство основного входа на территорию бывшего завода, приватной зоны для резидентов, городских улочек (их хотят сделать на европейский манер), садов-огородов, рекреационной зоны, старой железной дороги, по которой прежде к заводу подвозили сырье.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Анна Манюк отмечает: итогом глобального преобразования станет самостоятельная эко-система с товарами и услугами. Резиденты города "Кристалл" будут сами выбирать, какие товары нужно производить в сити-квартале и какие образовательные программы реализовывать.

"Мы уже создаем творческую структуру, началась аренда площадей творческих мастерских. В бывших производственных цехах появятся салоны красоты, аптеки, прачечная, туристическое бюро, магазины, детский сад. Спиртохранилище планируем конвертировать в ивент-пространство для мультимедийных проектов города "Кристалл", – добавила Манюк.

Также на территории "Кристалла" будут работать шоу-рум, спортплощадки, театр (в помещении ДК завода), ресторан, лекторий, школа и хостелы.

Кстати, в одном из цехов "Кристалл" уже удалось организовать первую выставку - "MediaNovation. Опыт №1/2014" в рамках проекта MediaNovation. В экспозиции представили экспериментальное технологическое и медийное искусство. В рамках выставки состоялись кинопоказы, лекции, воркшопы и мероприятия для детей.

Фото: m24.ru / Владимир Яроцкий

Есть на площадке завода рабочие столярный и слесарный цеха. В процессе реорганизации "Кристалла" планируют задействовать и их производственные возможности. Например, делать в цехах мебель для лофтов и других пространств.

Сити-квартал "Кристалл" – первый проект в формате "город в городе". От эффективности его реализации во многом будет зависеть судьба других столичных заводов, площадки которых также ждут преобразования.

Добавим, что к разработке проектов оформления территории города "Кристалл" привлекают как индивидуальных предпринимателей – молодых дизайнеров и архитекторов, так и целые компании, российские и зарубежные.

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Завод "Кристалл" В 1901 году на берегу Яузы открылся Московский казенный винный склад №1. Его появлению предшествовало введение госмонополии на производство и продажу спиртных напитков (указ министра финансов Витте). Это было самое крупное предприятие монополии. На производстве задействовали порядка полутора тысяч человек. В год винный склад обязали производить свыше двух миллионов ведер вина. В 1901 году на берегу Яузы открылся Московский казенный винный склад №1. Его появлению предшествовало введение госмонополии на производство и продажу спиртных напитков (указ министра финансов Витте). Это было самое крупное предприятие монополии. На производстве задействовали порядка полутора тысяч человек. В год винный склад обязали производить свыше двух миллионов ведер вина. В 1953 году здесь была создана водка "Столичная".



В 1987 году винный склад переименовали в завод "Кристалл". С 2012 года производство завода перекочевывает в Подмосковье. В 2013 году производство на заводе полностью заморожено.



Алла Панасенко