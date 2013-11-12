Копию домика Петра I открыли для посетителей в "Коломенском"

Домик Петра Первого открыли для посетителей в "Коломенском"

Голландский домик Петра I в "Коломенском" утром 12 ноября открыли для посетителей. Это точная копия здания, в котором когда-то инкогнито жил царь, сообщает телеканал "Москва 24".

Оригинал находится в нидерландском городе Заандам. Копию домика устанавливали голландские инженеры вместе с российскими коллегами. Работы завершились в конце октября, а сегодня в музее состоялось торжественное открытие.

Напомним, копию голландского домика Петра I на военном судне доставили из Нидерландов в Санкт-Петербург в конце сентября. Из северной столицы в Москву домик доставили на грузовиках.

Строительство здания площадью чуть более 40 квадратных метров совместно вели российские и голландские инженеры-военнослужащие - по инструкции, присланной из Нидерландов.

Здание построено аналогично историческому памятнику во всех отношениях: в Москве в натуральную величину воссоздали даже стенной шкаф, в котором спал Петр, когда обучался в Нидерландах корабельному делу.

Деревянный домик Петра I был построен в 1632 году в Заандаме. Царь Петр провел в этом домике всего неделю летом 1697 года. В дальнейшем Петр I неоднократно возвращался в Заандам, но никогда не оставался здесь более чем на один день.