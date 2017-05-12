Национальный поисковик "Спутник" могут переориентировать на другие задачи

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

Создание национального поисковика "Спутник" не оправдало своих надежд и признано "Ростелекомом" неудачным, сообщают "Ведомости".

Сейчас в компании думают, как переориентировать поисковик, у которого нет даже процента поискового рынка рунета, на другие задачи, связанные с расчетом больших данных.

По данным LiveInternet, в апреле число переходов со sputnik.ru на другие российские сайты составило около 100,8 тысячи, в то время как у популярных поисковиков – "Яндекса" и Google – были миллиарды переходов.

Доля "Яндекса" в апреле составила 54 процента, Google – 40,8 процента, Mail.ru – 4,4 процента.

Судьбу проекта, в который на начальном этапе инвестировали 20 миллионов долларов, решит новый президент "Ростелекома" Михаил Осеевский. Ожидается, что решение будет принято до 1 июня.

Михаила Осеевского назначили на должность президента "Ростелекома" 1 марта. Правительство РФ утвердило директиву о его назначении.