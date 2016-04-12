Существующие надписи на стене Цоя во время реставрации сохранят

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Существующие надписи на стене Виктора Цоя на Арбате сохранят во время реставрационных работ. Об этом Агентству "Москва" сообщил член инициативной группы по реставрации стены Дмитрий Лашков.

"Нижнюю часть стены мы не будем трогать. Снизу все останется как есть, чтобы люди могли и дальше продолжать оставлять там памятные надписи", – рассказал Лашков.

Он добавил, что на верхней части стены должен появиться портрет певца или обложка одного из его музыкальных альбомов.

"Сейчас очень много людей пишут эскизы. Идея – портрет музыканта плюс, возможно, одна из самых ярких его цитат и какие-либо рисунки, связанные с ним. Сам Цой рисовал, у него есть достаточно известные рисунки. Было также предложение разместить обложку альбома", – отметил он.

По словам Лашкова, все присланные художниками варианты эскизов разместят в группах проекта в социальных сетях для того, чтобы узнать мнение москвичей.

Ранее m24.ru сообщало, что стену Цоя хотят закрасить граффити с изображением музыканта. Инициативная группа жителей Арбата запускает проект "Спасем стену Цоя" и планирует обратиться с ним за поддержкой в Мосгордуму, а затем вынести обсуждение на "Активный гражданин". Нарисовать музыканта хотят к его дню рождения – 21 июня.

Стена Цоя находится на доме 37 со стороны Кривоарбатского переулка. У стены есть также QR-табличка, с помощью которой можно через приложение "Узнай Москву. Фото" сделать селфи с цифровой "копией" музыканта.