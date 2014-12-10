Центр градостроительного развития столицы может появиться на ВДНХ

Макет Москвы. Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики
На ВДНХ в павильоне №70 "Монреаль" может появиться Центр градостроительного развития Москвы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.
По словам главы ведомства Сергея Левкина, к 2017 году планируется провести реконструкцию павильона за счет бюджета и "семь этажей насытить различными направлениями выставочно-конгрессной деятельности Москвы".
Он добавил, что подробности будут оглашены после согласования концепции с мэром Москвы.
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики
Кроме того, в Центр перенесут макет Москвы, который полностью будет завершен также в течение трех лет.
Левкин отметил, что макет будет площадью порядка 1 тысячи квадратных метров. Он точно повторит все архитектурные элементы зданий.
"По нашей оценке, это будет самый большой макет в мире - в таком масштабе и в такой детализации", - подчеркнул он.
Над макетом работает команда из 80 различных специалистов.
Сейчас площадь макета - порядка 130 квадратных метров, до конца года она увеличится до 144 квадратных метров. Сейчас он размещен в 75-ом павильоне ВДНХ.
Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики
История вопросаМодель Москвы в масштабе 1:400 демонстрирует центральную часть города, охватывающей ТТК, все железнодорожные вокзалы вокзалы, территорию Воробьевых гор, включая здание МГУ, а также территорию промзоны ЗИЛ.
Макет оснащен интерактивной системой подсветки зданий изнутри, которой можно управлять, выбирая объекты в соответствии со сценарием - от административного деления территории города до типологии объектов (жилые дома, административные здания, объекты культуры, транспортные объекты). Также существует возможность подсвечивать дома, тоннели и дороги поадресно.
Среди уже готовых объектов, ожидающих размещения на макете: площадь Трех вокзалов, гостиница "Ленинградская", высотное здание на Красных Воротах, памятник Петру I.
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