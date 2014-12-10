Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Проекты

10 декабря 2014, 15:54

Центр градостроительного развития столицы может появиться на ВДНХ

проекты ВДНХ Сергей Левкин макет Москвы строительство и реконструкция центр градостроительного развития

Макет Москвы. Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики

На ВДНХ в павильоне №70 "Монреаль" может появиться Центр градостроительного развития Москвы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, к 2017 году планируется провести реконструкцию павильона за счет бюджета и "семь этажей насытить различными направлениями выставочно-конгрессной деятельности Москвы".

Он добавил, что подробности будут оглашены после согласования концепции с мэром Москвы.

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики

Кроме того, в Центр перенесут макет Москвы, который полностью будет завершен также в течение трех лет.

Левкин отметил, что макет будет площадью порядка 1 тысячи квадратных метров. Он точно повторит все архитектурные элементы зданий.

"По нашей оценке, это будет самый большой макет в мире - в таком масштабе и в такой детализации", - подчеркнул он.

Над макетом работает команда из 80 различных специалистов.

Сейчас площадь макета - порядка 130 квадратных метров, до конца года она увеличится до 144 квадратных метров. Сейчас он размещен в 75-ом павильоне ВДНХ.

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики

История вопроса

Модель Москвы в масштабе 1:400 демонстрирует центральную часть города, охватывающей ТТК, все железнодорожные вокзалы вокзалы, территорию Воробьевых гор, включая здание МГУ, а также территорию промзоны ЗИЛ.

Макет оснащен интерактивной системой подсветки зданий изнутри, которой можно управлять, выбирая объекты в соответствии со сценарием - от административного деления территории города до типологии объектов (жилые дома, административные здания, объекты культуры, транспортные объекты). Также существует возможность подсвечивать дома, тоннели и дороги поадресно.

Среди уже готовых объектов, ожидающих размещения на макете: площадь Трех вокзалов, гостиница "Ленинградская", высотное здание на Красных Воротах, памятник Петру I.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать