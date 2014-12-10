Центр градостроительного развития столицы может появиться на ВДНХ

Макет Москвы. Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики

На ВДНХ в павильоне №70 "Монреаль" может появиться Центр градостроительного развития Москвы, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, к 2017 году планируется провести реконструкцию павильона за счет бюджета и "семь этажей насытить различными направлениями выставочно-конгрессной деятельности Москвы".

Он добавил, что подробности будут оглашены после согласования концепции с мэром Москвы.

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики

Кроме того, в Центр перенесут макет Москвы, который полностью будет завершен также в течение трех лет.

Левкин отметил, что макет будет площадью порядка 1 тысячи квадратных метров. Он точно повторит все архитектурные элементы зданий.

"По нашей оценке, это будет самый большой макет в мире - в таком масштабе и в такой детализации", - подчеркнул он.

Над макетом работает команда из 80 различных специалистов.

Сейчас площадь макета - порядка 130 квадратных метров, до конца года она увеличится до 144 квадратных метров. Сейчас он размещен в 75-ом павильоне ВДНХ.

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики