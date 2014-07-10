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Проекты

10 июля 2014, 17:41

Территорию Яузы преобразуют в общественно-культурное пространство

проекты набережные развитие НИиПИ Генплана Москвы концепции

Фото: ИТАР-ТАСС

ГУП "Научно-исследовательский и проектный институт Генплана Москвы" разработал концепцию развития реки Яузы. Проекту присвоили название "Яуза - культурная ось Москвы", об этом на научно-практической конференции рассказал начальник архитектурно-планировочный мастерской НИиПИ Генплана столицы Ярослав Ковальчук, сообщает Агентство "Москва".

Согласно концепции, территория реки преобразится в общественно-культурное пространство Москвы, которое создаст ось от Юго-Запада до Северо-Востока столицы. По словам Ковальчука, промышленная территория Яузы имеет большой потенциал для нового строительства и создания современной архитектуры. Так, владельцы заводов "Плутон", "Кристал", а также "Мосгаз" и "Мосгортранс" уже рассматривают возможность по преобразованию своих промышленных территорий.

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Предполагается, что на прибрежных территориях Яузы организуют пешеходные зоны, новые общественные пространства, построят мосты. "Строительство новых общественных, культурно-развлекательных и офисных зданий на прилегающей к реке территории привлечет новую рабочую силу", - добавил Ярослав Ковальчу.

Напомним, что 18 июня 2014 года был объявлен открытый конкурс на разработку концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке. Среди основных задач, которые должна решить будущая концепция - реорганизация промышленных и складских объектов, обустройство набережных для пешеходов и велосипедистов, а также развитие системы водного транспорта. Из 10,4 тысячи гектаров реорганизуют около 7 тысяч гектаров, это составляет почти 70% всей зоны

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