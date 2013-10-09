Форма поиска по сайту

09 октября 2013, 15:08

В столице отремонтировали 29 районных ОВД и 4 пожарных депо

Фото:ИТАР-ТАСС

В Москве за 2013 год отремонтировано 29 районных ОВД и 4 пожарных депо. Кроме того, началось строительство 5 новых зданий пожарных депо, а в декабре ожидается завершение строительства административного здания ОВД района Гольяново.

Как сообщил журналистам глава столичного департамента региональной безопасности Алексей Майоров, ремонт начат в рамках реализации мер по материально-технической поддержке органов охраны правопорядка.

Также были выделены средства на совершенствования систем оповещения при чрезвычайных ситуациях.

"Закуплено более 60 единиц пожарной, аварийно-спасательной и служебной автотехники, спасательное оборудование, средства индивидуальной защиты для пожарных и спасателей, а также боевая одежда", - уточнил Майоров.

проекты ремонт Алексей Майоров ОВД

