Место установки памятника князю Владимиру в Москве будет изменено – Мединский

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Глава Министерства культуры Владимир Мединский подтвердил, что Российское военно-историческое общество направило в комиссию Мосгордумы обращение с просьбой перенести место установки памятника князю Владимиру, передает "Интерфакс".

"Военно-историческое общество, насколько я знаю, направило письмо в комиссию по монументальному искусству Мосгордумы с просьбой перенести место", – сказал Мединский.

Он отметил, что место установки памятника было уже утверждено, но из-за объема изыскательских работ было принято решение об изменении места.

"Все поставить там (на Воробьевых горах) можно. В 1970-е годы там рассматривался проект и был практически утвержден по установке гигантского памятника Ленину. Но просто это дорогостоящее мероприятие, нам показалось, что по соотношению затрат можно было бы выбрать другое место", – заявил министр.

При это он подчеркнул, что "от идеи установки памятника мы не отказывались".

Ранее m24.ru сообщало, что торжественное открытие памятника князю Владимиру должно состояться в Москве в День народного единства – 4 ноября 2015 года. Памятник князю Владимиру планируют установить к 1000-летию со дня смерти крестителя Руси. Первоначально местом для его установки выбрали Воробьевы горы.

Отметим, что некоторые москвичи выступили против установки памятника в этом месте. В частности, жители Гагаринского района столицы направили президенту России Владимиру Путину петицию с просьбой о пересмотре места.

Позже советник мэра и советник патриарха по строительству Владимир Ресин заявил, что на Воробьевых горах памятника точно не будет. "Воробьевы Горы больше не рассматриваются в качестве площадки для установки памятника", – сообщила его пресс-секретарь Елена Ибрагимова.

Однако столичные власти еще не приняли официального окончательного решения о переносе памятника. Вопрос о месте для установки будет рассмотрен 14 июля заявил m24.ru глава столичной комиссии МГД по монументальному искусству Лев Лавренов.