Беседки и мостик в Нескучном саду отреставрируют

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Во время реставрации в Нескучном саду обновят беседки и мостик. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, передает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Работы продлятся в течение года. По нашим оценкам, уже в 2017 году все объекты будут отреставрированы", - сказал Емельянов. По его словам, реставрацию объектов историко-культурного наследия в Нескучном саду планируется начать в 2016 году.

Ранее m24.ru сообщало, что Мосгорнаследие согласовало проект реставрации Нескучного сада и парка Горького. Проект реконструкции парков разработало архитектурное бюро "Проект Меганом".

В частности, в плане предусмотрено приспособление объектов культурного наследия для современного использования. При этом работы не повлияют на сохранность паркового комплекса. В проекте закреплены функциональные зоны для проведения культурно-массовых мероприятий, а также зоны для размещения нестационарных торговых объектов.

Согласно документации, территория в границах парка Горького используется, как активная зона массового отдыха, а "Нескучный сад" – "как прогулочная территория и зона отдыха, сохранившая принципы усадебных планировок XVIII – XIX веков".

Отметим, в прошлом году к ЦПКиО имени Горького присоединили озелененные территории МГУ. Кроме того, в этом году в парке Горького прошел капитальный ремонт 11 зданий, среди которых – исторический туалет, спроектированный архитектором Власовым.

Также в парке отремонтировали набережные, благоустроили Пионерский и Андреевский пруды и провели масштабное озеленение.