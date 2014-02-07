В 2014 году власти определят границы памятников истории и культуры

Фото: ИТАР-ТАСС

Осенью 2014 года московские власти проведут исследования границ памятников истории и культуры, в том числе и на территории Новой Москвы. Об этом рассказал заместитель руководителя Мосгорнаследия Леонид Кондрашев.

"Эти исследования будут проведены в этом году ранней осенью, конкурс будет объявлен в апреле. Для разведывательных работ важно, чтобы сошла трава. Троицкий и Митино, а также старая Москва, участок между Камер-Коллежским валом и МКАД - там в 2014 году проведем исследования", - отметил Леонид Кондрашев.

Первые исследования будут проведены на территории Митино. По его словам, существующие границы памятников разнятся с составленной картой генплана.

"По отношению к карте генплана данные "пляшут". Поэтому мы хотим, чтобы ученые вынесли точное решение, потому что археология основывается на фактах обнаружения тех или иных объектов. Исторические данные - это только основа для принятия решения", - добавил Леонид Кондрашев.