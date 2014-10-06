Программу "200 храмов" могут переименовать в "Москву златоглавую"

Фото: m24.ru

Программу строительства "200 храмов" могут переименовать в "Москву златоглавую". Ранее программу решили расширить на новые территории Москвы, теперь в ее рамках планируют возвести 380 церквей, сообщил куратор проекта, депутат Госдумы Владимир Ресин на совещании в храме Христа Спасителя.

"В прессе появились предположения о переименовании "программы-200" в "программу-380". Нам следует предложить обществу новое яркое название, которое не привязывалось бы к цифрам, а отражало суть программы, например, "Москва златоглавая", - привел слова Ресина портал Программы строительства православных храмов.

Кроме того, Владимир Ресин отметил, что в Москве уже сдали в эксплуатацию 4 храма. 24 объекта находятся в строительстве и еще 18 - в стадии подготовки к строительству. Кроме того, были возведены 74 временные часовни и отобраны еще 176 участков.

Программа "200 храмов"

Напомним, ранее в Останкине освятили новый храм во имя Иоанна Восторгова, последнего настоятеля храма Василия Блаженного. Храм, расположенный по адресу: улица Новомосковская, 4 стал 19 по счету, возведенным по программе "200 храмов".

Ранее издание M24.ru сообщало, что Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл заложили камень нового храма в районе Тушино. Саму церковь у берега Москвы-реки планируется построить к 2017 году.

А в 2015 году в Москве появится храм в честь иконы "Неопалимая купина". Его построят на пересечении проездов Юрловского и Дежнева на северо-востоке столицы. Сейчас на этом месте стоит временный деревянный храм. Но уже в ближайшие месяцы начнется возведение новой церкви в рамках программы "200 храмов". Она будет рассчитана на 500 прихожан.

Напомним, что с 2010 года в Москве действует программа строительства "200 храмов". Модульные постройки с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций.

Первый храм "Программы-200" - храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы - был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года.