К 2016 году разработают новый Генплан Москвы

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Работу по корректировке генерального плана развития Москвы собираются закончить до 2016 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Генплан просуществовал пять лет – с 2010 по 2015 год. Теперь мы по закону должны откорректировать его и сказать, куда мы будем развиваться дальше, следующие 20 лет", – рассказал заммэра в интервью радиостанции "Вести ФМ".

По данным пресс-службы Стройкомплекса Москвы, корректировать генплан будут на основе предложений участников международного конкурса на разработку концепции развития Московской агломерации. С учетом материалов, представленных конкурсантами, Москомархитектура разработала техническое задание, на базе которого и будет произведена корректировка.

Что такое Генплан развития Москвы

Нынешний генплан Москвы был принят в 2010 году. Согласно документу до 2025 года в столице должно быть построено 240 миллионов квадратных метров недвижимости к уже имеющимся более чем 400 миллионам "квадратов".

Сейчас план утратил актуальность и пересматривается. В первую очередь это вызвано увеличением территории Москвы почти в 2,5 раза за счет ТиНАО.

Кроме того, изменилась градостроительная политика, которая предполагает стабилизацию застройки в историческом центре города, увеличение объемов строительства дорог и создание новых центров деловой активности на периферийных территориях города.

Ранее m24.ru сообщало, что новый генеральный план Москвы разработают с учетом данных о нарушениях ПДД. По столичным дорогам пустят автомобиль, оснащенный передвижной лабораторией.

Авто будет фиксировать интенсивность транспортных потоков, среднюю скорость машин, расстояние между ними, а также превышения скорости, парковку в запрещенных местах, выезды на встречную полосу.

Данные о транспортных потоках позволят прогнозировать дорожную ситуацию на несколько лет вперед.

Также в генплан внесут изменения с учетом новых акцентов в градостроительной политике города: реновации промзон, единой концепции развития набережных Москвы-реки и создания комфортных общественных пространств.