На Волоколамском шоссе построят два ТПУ

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

На Волоколамском шоссе построят два транспортно-пересадочных узла, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Один ТПУ появится на базе существующей станции Арбатско-Покровской линии метрополитена "Волоколамская". На территории площадью 30,8 гектаров разместится пешеходный переход над Волоколамским шоссе и проектируемой станцией "Трикотажная" с двумя платформами и крытыми навесами. Кроме того, появится гостиничный комплекс с торговыми помещениями и подземным паркингом. Платформу "Трикотажная" перенесут на один километр ближе к станции метро, что позволит сократить время пересадки до 2 минут.

Второй ТПУ появится на Малом кольце Московской железной дороги. Остановки будут расположены неподалеку от существующей железнодорожной станции "Покровское-Стрешнево". Проект будут реализовывать в два этапа. Сначала построят пассажирские платформы МКЖД, платформы радиального направления железной дороги, а также технологические объекты площадью порядка девяти тысяч квадратных метров. Затем будет построен административно-деловой комплекс, включающий в себя офисно-административную, гостиничную, торгово-рекреационную и общественную части, а также парковки на 830 машино-мест.

Как устроен транспортный комплекс Москвы

Ранее сообщалось, что на всех транспортно-пересадочных узлах МКЖД появятся тактильные плиты на подъемниках, бесступенчатые эскалаторы и шрифт Брайля. По словам заместителя гендиректора по проектированию ОАО МКЖД Алексея Жигалина, для всех ТПУ предусматривается общая концепция элементов навигации, разработанная с учетом потребности маломобильных групп граждан. Например, для слабовидящих предусмотрено дублирование всех сигналов шрифтом Брайля, тактильные плиты на всех подъемниках. Предусмотрено и бесступенчатое передвижение. Для слабослышащих пассажиров будут использоваться специальные сигналы, которые позволят ориентироваться в пространстве.

Он также добавил, что проект МКЖД соответствует всем современным требованиям и стандартам. Движение по железной дороге запустят в тестовом режиме в 2015 году, а в 2016 МКЖД смогут воспользоваться пассажиры. При этом московские власти не собираются откладывать запуск пассажирского движения по МКЖД из-за экономической ситуации.