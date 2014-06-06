Два железнодорожных перехода отремонтируют в Зеленограде

Фото: zelao.mos.ru

В Зеленограде поочередно отремонтируют два пешеходных перехода через Октябрьскую железную дорогу, сообщает в пятницу пресс-служба префектуры округа.

Ремонтные работы будут проходить с 6 июня по 29 августа. Строителям предстоит заменить облицовку стен, провести ремонт лестничных пролетов выходов в город и на платформы, заменить освещения и инженерные коммуникации.

Ремонт одного перехода продлится до 20 июля, после чего будет закрыт второй пешеходный переход, ремонт которого по графику продлится до 29 августа.