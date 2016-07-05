В районе ЗИЛа могут сделать канатную дорогу через Москву-реку

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

В районе ЗИЛа может появиться канатная дорога или паромная переправа. Об этом m24.ru рассказал главный архитектор города Сергей Кузнецов. По его словам, необходимость переправы может возникнуть в будущем, во время активного заселения бывшей промзоны. Кроме того, в будущем в районе ЗИЛа могут запустить регулярное водное сообщение с центром города по реке. Канатные дороги могут появиться также и в других местах реки-Москвы, где это будет востребовано. Сейчас проект канатной дороги утвержден только в районе "Лужников". После ее открытия будет оценена популярность и необходимость подобных видов переправ в городе.

"Канатная дорога – это хороший вариант в плотно отстроенном городе, потому что для нее не нужно много места на земле. Она создает корреспонденцию, которая не требует ни рельсов, ни тоннелей, – отметил Кузнецов. – Район ЗИЛа заселится через несколько лет, и начнется уже нормальная жизнь, поэтому мы закладываем возможности на будущее. Есть в плане и паромные переправы, и канатные дороги, и активное пассажирское движение по реке".

По его словам, канатная переправа будет полезна, когда набережные Москвы-реки будут достаточно заселены. "Сейчас прибрежные территории пока очень мало застроены и мало заселены", – отметил главный архитектор города.

Кузнецов добавил, что популярность и эффективность канатной дороги власти оценят на примере "канатки" в Лужниках. "Канатная дорога в Лужниках актуальная, потому что это территория, которая уже востребована людьми, будут пользователи. В других местах – пока не везде есть такая потребность. Мы надеемся к Чемпионату мира по футболу-2018 успеть построить первую такую дорогу", – заключил собеседник m24.ru.

Первую канатную дорогу собираются построить между Воробьевыми горами и Лужниками к Чемпионату мира по футболу в 2018 году. Протяженность новой воздушной трассы составит порядка 737 метров. Планируется, что канатная дорога будет совмещать три функции : экскурсионную, транспортную и спортивную. Зимой на фуникулере смогут подниматься горнолыжники. К 2035 году через Москву-реку планируют построить 12 новых транспортных и столько же пешеходных мостов, причем в районе ЗИЛа сделают сразу три моста. Ранее предполагалось один из них сделать разводным, но в столице не оказалось острой необходимости в таких мостах в силу отсутствия соответствующего трафика судов, как, например, в Санкт-Петербурге.



Президент Союза архитекторов России Андрей Боков считает, что канатные дороги будут нужны во многих районах города. "Так как город очень расчленен, по нему достаточно трудно перемещаться, тем более через Москву-реку или через какие-то крупные магистрали, – пояснил он. – Сейчас в Москве в разы меньше мостов, чем в Париже или в другом европейском городе".

По его словам, также канатные дороги можно делать во время строительства полноценных мостов. "Канатные дороги могут стать хорошей переправой во время строительства мостов через реку. Важно понять, сколько будет стоить использование этого оборудования, будут ли люди на работу через Москву-реку перебираться или это будет лишь развлечение выходного дня", – отметил эксперт.

Боков добавил, что делать паромную переправу через реку – это архаичное средство. "Куда лучше "канатка", которая и аттракцион, и средство переправы. Для туристов она может стать также привлекательной", – заключил архитектор.

Экскурсовод и москвовед Михаил Коробко рассказал, что сейчас подобные проекты реализуют во всем мире. "Канатная дорога – это вполне общеевропейский подход, который распространен во всем мире. Уже сейчас в Нижнем Новгороде есть работающий фуникулер, который летает над рекой, и всем нравится", – подчеркнул эксперт.

По его словам, канатные дороги могут стать новой достопримечательностью. "Если канатные дороги будут в Москве, то они станут городской достопримечательностью. Люди будут не только переправляться при необходимости, но и просто, чтобы на город посмотреть с высокой точки", – уверен он.

Напомним, общая площадь новых объектов на территории бывшего завода ЗИЛ составит более двух миллионов квадратных метров, половина из них будет отдана под жилье и социальную инфраструктуру. Здесь построят школы, детские сады и поликлиники. После окончания работ на территории сможет проживать порядка 25,5 тысячи человек. Там возведут спортивно-развлекательный квартал "Парк легенд", куда войдут Ледовый дворец, центр синхронного плавания, оздоровительный центр, музей хоккейной славы, конгресс-медиацентр с гостиницей, два офисных здания и парковочный терминал на три тысячи машино-мест. А на набережной ЗИЛа могут обустроить пляжи, спортивные площадки и фонтаны по аналогии с парком "Музеон".