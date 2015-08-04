В Москве до конца года откроют еще четыре путепровода – Хуснуллин

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

До конца текущего года в Москве будут открыты четыре путепровода Малого кольца Московской железной дороги (МЖД). Об этом в ходе президиума правительства Москвы сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, запуска ожидают Коптевский, Волоколамский, Богородский и Звенигородский путепроводы.

"Город взял на себя обязательство по строительству и реконструкции семи железнодорожных путепроводов, на сегодняшний день из семи три уже построены и сданы. Оставшиеся четыре до конца года мы построим и сдадим. Работы идут в плановом режиме и даже с определенным опережением", – заявил Хуснуллин.

Где появятся путепроводы к 2017 году

Отметим, что в конце прошлого года завершили реконструкцию Можайского и Ленинградского путепроводов.

Малое кольцо МЖД планируют увязать с шестью линиями метро и восемью радиальными железнодорожными направлениями. Проект реконструкции предполагает строительство транспортно-пересадочных узлов, включая те, которые обеспечат пересадку пассажиров с радиальных линий метро и с действующих линий железной дороги.

Им смогут пользоваться до 300 миллионов человек в год, что сопоставимо с пассажиропотоком метрополитена.

Запуск полноценного движения поездов по Малому кольцу МЖД намечен на сентябрь 2016 года. При этом тестовый запуск состоится уже в декабре текущего года.

В ближайшее время будет объявлен конкурс на поставку поездов для Малого кольца. На победу будут претендовать скоростные поезда "Ласточка", созданные немецким концерном Siemens. Еще один претендент – поезда "Иволга", разработанные Тверским вагоностроительным заводом.