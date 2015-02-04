Рядом со сгоревшей библиотекой ИНИОН построят новые корпуса

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Рядом со сгоревшим зданием библиотеки ИНИОН РАН на Нахимовском проспекте могут построить новые корпуса для хранения книг. Правительство рассматривает возможность строительство новых помещений на площадке неподалеку от института, рассказал вице-премьер России Аркадий Дворкович, сообщает Агентство "Москва".

"Посмотрим эти проекты. Думаю, что это один из возможных путей и, наверное, даже оптимальный", - отметил Дворкович.

Он также подчеркнул, что все внутренние помещения библиотеки ИНИОН должны быть перестроены.

Пожар в библиотеке ИНИОН на Нахимовском проспекте

Напомним, пожар в библиотеке на Нахимовском проспекте возник в прошлую пятницу вечером. Огонь охватил второй и третий этажи здания. Сигнал о пожаре столичные спасатели приняли в 22.09. Распространение огня удалось остановить в 00.07. Полностью пожар потушен спустя сутки. Здание сильно пострадало. Площадь возгорания составила около 2 тысяч квадратных метров.

Причина пожара до сих пор не установлена. По предварительной версии, пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания. Также говорят о поджоге, однако в МЧС отмечают, что рассматривать какую-либо из версий в качестве основной пока рано.

По словам представителя МЧС, было определено место возникновения пожара – он начался в офисной части здания, а не в книгохранилище.

Прокуратура начала проверку по факту пожара. Прокуроры оценят действия сотрудников МЧС, которые проверяли противопожарную систему здания и выяснят, соблюдало ли руководство библиотеки требования законодательства.

Само здание библиотеки восстановят на прежнем месте. В настоящее время то, что осталось от здания совершенно непригодно для хранения книг и ведения какой-либо хозяйственной деятельности. Книги, сохранившиеся после пожара, вывезут. Правда, пока неизвестно куда именно.

Сотрудники библиотеки выйдут на работу уже на следующей неделе.