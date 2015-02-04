Уровень шума на МКЖД значительно снизится после реконструкции

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Уровень шума на Малом кольце железной дороги значительно снизится после реконструкции, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

При укладке путей будет применяться бесстыковая технология монтажа рельсов. Шум из-за этого снизится, даже несмотря на то, что движение пассажирских поездов будет интенсивнее нынешнего грузового.

Ранее стало известно, что подвижной состав на МКЖД заменят на электрический, поэтому шум от поездов будет минимальным. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" первый заместитель генерального директора ОАО "Московская кольцевая железная дорога" Алексей Зотов.

"Москва в цифрах": Как реконструируют Малое кольцо МЖД

"Сейчас МКЖД не электрифицирована. Там до сих пор ходят тепловозы, которые дымят и шумят. А электрические моторы шумят значительно меньше", - отметил Зотов.

Он добавил, что железную дорогу от жилых массивов будут ограждать шумопоглощающими панелями. Ранее M24.ru сообщало, что по Малому кольцу Московской железной дороги могут запустить электропоезд "Ласточка".

В свою очередь, заммэра по градостроительной политике Марат Хуснуллин рассказал, что в 2016 году в столице построят 54 километра линий "легкого" метро и еще 20 километров - подземного. "В 2016 году мы построим 74 километров метро. Столько в год пока еще никто не строил, даже китайцы. Затем надо будет организовать удобную пересадку с одного метро на другое. Эта работа займет еще около пяти лет", - сообщил Хуснуллин.

Напомним, что движение по Малому кольцу в тестовом режиме запустят в конце 2015 года, а регулярное сообщение начнется в 2016 году. Всего на МКЖД будет 31 станция. Запуск пассажирского движения по МКЖД позволит соединить метро с железной дорогой.