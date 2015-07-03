Главный архитектор столицы ответит на вопросы горожан онлайн

Фото: m24.ru

Москвичи смогут задать свои вопросы главному архитектору столицы Сергею Кузнецову. Вопрос можно будет оставить портале Архсовета в специальной колонке, там же опубликуют и ответы, сообщает пресс-служба столичного Стройкомплекса.

"Основная задача нашей команды – создавать городское пространство принципиально иного качества. Москвичам должно быть комфортно выходить на улицу, пользоваться городскими сервисами. На это направлена наша работа по регуляции жилой и коммерческой застройки, разработке нормативов по приведению городских улиц к единому облику и благоустройству набережных. Нам важен открытый диалог с горожанами, поэтому мы стараемся сделать прозрачным механизм принятия градостроительных решений", – подчеркнул Кузнецов.

Первой темой обсуждения стало развитие прибрежных территорий Москвы-реки. Это самый масштабный градостроительный проект последних лет.

"Исторически сложилось, что одна из самых интересных частей города оказалась периферией. Сейчас мы стараемся эту ситуацию исправить, раскрыть потенциал реки. Был проведен международный конкурс, выбрана концепция развития прибрежных территорий. Параллельно ведется работа с речным фасадом. Большое внимание уделяется экологии, водной среде, а также доступности реки и общественным пространствам на набережных", – отметил ранее Сергей Кузнецов.

Напомним, летом прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин объявил открытый международный архитектурный конкурс на развитие прибрежных территорий Москвы-реки. Он направлен на формирование в городе "открытых общественных пространств" с целью сделать зону у воды максимально доступной для горожан.

Общая площадь прибрежных территорий, которые находились в творческой разработке участников конкурса, – порядка 3,5 тысячи гектаров. Победителем было признано архитектурное бюро "Проект Меганом" (Россия).