Опыт азиатских компаний может быть полезен для Москвы - Тимофеев

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Опыт азиатских строительных компаний может быть полезен для Москвы. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев в ходе Международной выставки МИПИМ-Азия 2014.

Представители стройкомплекса встретились с городской структурой, которая занимается застройкой культурно-развлекательного жилого района Западный Коулун в Гонконге. Эта территория представляет собой обширное пространство, где собираются возвести культурно-социальный комплекс. Там откроются музеи, галереи, культурный центр и вокзал сверхскоростного железнодорожного сообщения.

"Опыт этой компании может быть полезен и применительно к некоторым московским проектам", - отметил Константин Тимофеев.

Кроме того, делегация стройкомплекса встретилась c компанией MTR Corporation Limited, которая является оператором железнодорожной системы Гонконга, которая включает в себя метро, электрички и трамвай. "Мы пригласили компанию в Москву для участия в программе проектирования и строительства транспортно-пересадочных узлов", - рассказал Тимофеев.

Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин отметил, что Москва рассчитывает привлечь международных инвесторов к реализации ключевых инфраструктурных и строительных проектов, инвестиционный потенциал которых в перспективе превысит 200 миллиардов долларов.

При этом он подчеркнул, что город заинтересован, чтобы в реализации этих проектов проектов принимали участие инвесторы и ведущие девелоперы из стран Азии.

"Реализация масштабных инфраструктурных проектов открывает широкие возможности для инвесторов в Москве. На территории города, для которой мы запланировали масштабное обновление, в ближайшие годы совокупно может быть воздвигнуто до 100 миллионов квадратных метров недвижимости, потенциал территории Новой Москвы составляет еще свыше 100 миллионов квадратных метров недвижимости.

"По самым скромным подсчетам, можно говорить об инвестиционном потенциале в 200 миллиардов долларов. Для реализации этих проектов мы будем использовать как собственные источники инвестиций, и выстраивать партнерство с инвесторами из стран Азии. Со своей стороны, мы готовы обеспечить самый благоприятный инвестиционный климат", - сказал Хуснуллин. Как отметил заммэра, объем адресной инвестиционной программы Москвы в ближайшие три года составит порядка 30 миллиардов долларов.

Так, основная часть этих средств пойдет на развитие транспортной системы. Хуснуллин напомнимл, что за последние четыре года построено 237 километров дорог. Планируется, что к 2017 году общая протяженность дорог достигнет 443 километров, а также провести реконструкцию 158 километров. Кроме того, как отметил заммэра, в столице утверждена девятилетняя программа развития метро: около 160 километров линий и 75 станций, пять новых депо. Учитывая интеграцию с МЖД, в рамках модернизации которой построят и реконструируют около 250 километров главных путей, Москва входит в лидеры инфраструктурного строительства наряду с Китаем.