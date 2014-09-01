Власти выбрали компанию, которая займется ремонтом Гоголь-центра

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Победителем аукциона на выполнение капремонта в Гоголь-центре выбрали компанию "Партнер Бизнес Групп". Всего в этом тендере участвовали восемь фирм, передает пресс-служба департамента по конкурентной политике.
"Партнер Бизнес Групп" предложила снизить цену контракта на семь процентов. Теперь ремонт театра обойдется городу в 136 миллионов рублей, при этом власти сэкономят более 10 миллионов. Подрядчик должен будет заменить инженерное оборудование, а также провести частичные отделочные работы. По условиям договора все работы должны быть выполнены за восемь месяцев.
"Руководство театра решило приводить здание в порядок поэтапно. В первую очередь выполнят работы, связанные с безопасностью и комфортом зрителей и артистов", - отметил замдиректора Гоголь-центра по строительству Александр Лощинин.
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Из-за грядущего ремонта сезон в театре будет коротким. Он откроется показом спектакля "Русская красавица" по роману Виктора Ерофеева. Увидеть работу режиссера Жени Беркович можно 15 и 16 августа. Кроме того, в августе зрителей ждут показы спектаклей "Мертвые души", "Братья", "Страх", "Девять" и "Моноспектакль Алексея Девотченко. Дневник провинциала в Санкт-Петербурге".
Напомним, ранее M24.ru сообщало, что из-за невозможности проконтролировать распределение тепла по разным помещениям здание театра не прогревалось как следует, поэтому систему отопления тоже нужно будет модернизировать.
Гоголь-центрГоголь-центр был создан режиссером Кириллом Серебренниковым на базе реформированного Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя в 2012 году. Здание, в котором он располагается, было построено в 1908 году. Изначально там размещалось железнодорожное депо, затем клуб.
Сейчас в Гоголь-центре помимо спектаклей российских и европейских режиссеров проходят кинопоказы, лекции, дискуссии, концерты и выставки. Также там работают книжный магазин "Гоголь books" и кафе "N".
Гоголь-центр функционирует по редкой для российских театров системе — в нем работают вместе четыре резидента и разные театральные группы, которые показывают собственные проекты и общими силами создают спектакли, входящие в репертуар театра.
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