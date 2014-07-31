В России запретили импорт подсолнечника и соевых бобов из Украины

Фото: m24.ru

С 1 августа в России вступит запрет на ввоз подсолнечника, кукурузной крупы, соевых бобов и шрота из Украины, сообщил помощник руководителя федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Алексей Алексеенко.

Он пояснил ИТАР-ТАСС, что ранее специалисты Россельхознадзора неоднократно находили в поставках этой продукции из Украины такие карантинные для России объекты, как амброзия полыннолистная и ценхрус малоцветковый.

Напомним, что с 28 июля в Россию запрещено ввозить молочную продукцию из Украины. В продукции украинских производителей были найдены антибиотики тетрациклиновой группы. В настоящее время в Россельхознадзоре рассматривается вопрос о введении запрета на ввоз сухой молочной сыворотки и сухого молока.

Кроме того, был введен запрет на ввоз всей украинской растительной продукции в багаже, ручной клади пассажиров и почтовых отправлениях. С начала 2014 года были пресечены 182 попытки ввоза с территории Украины картофеля и саженцев плодовых и декоративных культур без фитосанитарных сертификатов.

Отметим, что российский рынок уже закрыт для украинских конфет Roshen. В молочном шоколаде был обнаружен бензопирен, обладающий канцерогенными свойствами. Кроме того, в продукции выявили токсические примеси и несоответствие информации о пищевой ценности изделий на этикетке.

Ранее Роспотребнадзор запретил ввозить в Россию украинские консервы, а также молочную продукцию.