Экологически чистые продукты можно купить на экобазаре в Мытищах

Москвичи предпочитают покупать продукты на экобазарах

В Мытищах работает единственный в регионе экобазар. За прилавками производители из разных регионов торгуют продуктами: овощами, фруктами и мясом, - прошедшими строгий отбор. Туда попадают только экологически чистые продукты.

Раньше базар назывался "Хохляцким", а сейчас от него осталось лишь напоминание. Теперь здесь торгуют отечественные и зарубежные фермеры: оленина из Красноярска, оливки из Греции, мед с Тянь-Шаня. При этом у прилавков висят фотографии самого производства.

Чтобы попасть сюда, экоторговцы проходят жесткий отбор. Кроме того, организаторы регулярно устраивают для производителей экзамены и кастинги и сами выезжают на место, чтобы проверить фермерское хозяйство. В год до 15 процентов производителей отсеивают за несоответствие качеству. Прежде чем попасть на прилавок, вся продукция проходит лабораторный анализ. Например, ее обязательно проверяют на радиацию.



"Мы занимаем активную позицию – узнаем, какие лучшие производители находятся на территории области. Работаем через министерства сельских хозяйств", - отметила директор по развитию Ольга Пигач.

Фермерам из регионов предоставляются особые льготы - они бесплатно пользуются холодильными установками. Холодильные камеры площадью около 230 квадратных метров рассчитаны на 80 арендаторов.

В следующем году в Обнинске откроется еще один экобазар. В перспективе организаторы планируют создать целую сеть рынков с экологически чистыми продуктами.