Запрет на ввоз турецких продуктов в Россию могут снять до конца года

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Россельхознадзор может снять запрет на поставку продуктов из Турции еще до конца этого года, сообщил Агентству "Москва" помощник руководителя ведомства Алексей Алексеенко.

Он уточнил, что первыми на очереди могут стать цитрусовые и их поставки пойдут в северную часть страны, так как в таком климате риск размножения карантинных организмов резко снижается.

Кроме того Алексеенко рассказал, что ограничения на египетские овощи и фрукты уже сняты, запрет действует только на ввоз картофеля.

В начале года Россия установила запрет на ввоз турецких апельсинов, мандаринов, винограда, яблок, груш, абрикосов, персиков, нектаринов, слив, терна, земляники, клубники, томатов, репчатого лука и лука шалот, цветной капусты, брокколи, огурцов и корнишонов, тушек и субпродуктов домашних кур и индеек, соли и гвоздики.