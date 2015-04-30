Арахис из США могут заменить поставками из Индии

Россельхознадзор запретил ввоз арахиса из США с 1 мая. Но его можно заменить поставками из Индии, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" помощник руководителя ведомства Алексей Алексеенко. Он также отметил, что поставки из Соединенных Штатов могут возобновиться, если американские службы предоставить гарантию, что поставляемый товар будет безопасен.

"Достаточно много стран, которые производят арахис в крупных объемах. Это Индия и ряд других стран. Сейчас, например, я нахожусь в командировке в Греции, здесь тоже выращивают арахис, правда, не в таких объемах. Мы можем выбирать из разных стран", – сказал Алексеенко.

С 1 мая будет запрещено ввозить в Россию арахис из США. Ограничения связаны с превышением содержания камдия в орехах. Запрет будет действовать до тех пор, пока со стороны поставщиков из Америки не поступят разъяснения по поводу превышения содержания вредных веществ в арахисе, уточнили в Россельхознадзоре.

Как заявил Алексеенко, Россельхознадзор неоднократно в этом году выявлял случаи превышения содержания камдия в американских орехах. 29 апреля ведомство по этой причине не пустило в Россию почти 50 тонн арахиса из США.

Напомним, в Россию запрещено ввозить мясную продукцию, овощи, фрукты и орехи, морепродукты и охлажденную рыбу, молоко и молочные продукты из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Эмбарго стало ответом на санкции, направленные против России в связи с ситуацией на востоке Украины. Позднее список пополнился живой рыбой.

Кроме того, из-за незаконного реэкспорта (перепродажи товара из одного государства в другом. – M24.ru) Россельхоз надзор запретил с 25 апреля ввоз в Россию овощей и фруктов из Болгарии.